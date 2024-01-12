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Сегодня, 08:33

«Лейкерс» на своей площадке уступили «Финиксу»

Сергей Разин
корреспондент
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«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА дома уступили «Финиксу» со счетом 109:127.

Самым результативным на паркете стал защитник «Санс» Брэдли Бил, набравший 37 очков. У команды из Лос-Анджелес защитник Д'Анджело Расселл набрал 19 очков.

После этого матча «Лейкерс» с 19 победами занимают десятое место в Западной конференции, «Финикс» с 20 победами — на восьмой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Финикс» — 109:127 (25:36, 27:30, 26:39, 31:22)

12 января. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Финикс Санс
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