Дабл-дабл Адетокунбо принес «Милуоки» победу над «Клипперс»

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Клипперс» со счетом 137:113.

Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 28 очков и сделавший 10 подборов.

После этого матча «Милуоки» с 34 победами занимает третье место в Восточной конференции, «Клипперс» с 27 победами — на восьмой строчке «Запада».

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«ЛА Клипперс» — «Милуоки» — 113:137 (32:28, 19:32, 30:39, 32:38)

7 февраля. Лос-Анджелес. Staples Center.