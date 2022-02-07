Дабл-дабл Адетокунбо принес «Милуоки» победу над «Клипперс»
«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Клипперс» со счетом 137:113.
Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 28 очков и сделавший 10 подборов.
После этого матча «Милуоки» с 34 победами занимает третье место в Восточной конференции, «Клипперс» с 27 победами — на восьмой строчке «Запада».
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«ЛА Клипперс» — «Милуоки» — 113:137 (32:28, 19:32, 30:39, 32:38)
7 февраля. Лос-Анджелес. Staples Center.
Новости