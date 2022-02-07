Дабл-дабл Коллинза не спас «Атланту» от поражения в матче с «Далласом»

«Атланта» в матче регулярного чемпионата НБА уступила «Далласу» со счетом 94:103.

Самым результативным на паркете стали игроки «Маверикс» Джален Брансон и Реджи Буллок, набравшие 22 очка. Форвард «Хокс» Джон Коллинз набрал 22 очка и сделал 18 подборов.

После этого матча «Атланта» с 25 победами занимает 10-е место в Восточной конференции, «Даллас» с 31 победой — на пятой строчке Запада.

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «Атланта» — 103:94 (29:26, 25:24, 26:26, 23:18)

«Кливленд» — «Индиана» — 98:85 (12:27, 24:20, 25:21, 37:17)

«Орландо» — «Бостон» — 83:116 (15:21, 24:28, 22:29, 22:38)

7 февраля