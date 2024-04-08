«Клипперс» обыграли «Кливленд», у Джорджа дабл-дабл

«Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграли «Кливленд» со счетом 120:118.

Самым результативным на паркете стал форвард хозяев Пол Джордж, набравший 39 очков и сделавший 11 подборов. Защитник «Кавальерс» Дариус Гарленд набрал 28 очков.

После этого матча «Клипперс» с 50 победами занимают четвертое место в Западной конференции, «Кливленд» с 46 победами — на пятой строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Кливленд» — 120:118 (33:40, 26:40, 27:18, 34:20)

7 апреля. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».