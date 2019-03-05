Кузма толкнул Леброна Джеймса, заставив того защищаться в матче с "Клипперс"

В матче регулярного чемпионата НБА между "Лейкерс" и "Клипперс" произошел курьезный случай. Игрок "Лейкерс" Кайл Кузма, видя, что соперник Данило Галлинари готовится исполнить трехочковый бросок, толкнул на него своего партнера Леброна Джеймса, который стоял перед ним. В результате Джеймс вынужден был провести защиту и помешал Галлинари исполнить точный бросок.

Отметим, что в этом матче "Лейкерс" все равно проиграл со счетом 105:113.