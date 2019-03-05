Кузма толкнул Леброна Джеймса, заставив того защищаться в матче с "Клипперс"

В матче регулярного чемпионата НБА между "Лейкерс" и "Клипперс" произошел курьезный случай. Игрок "Лейкерс" Кайл Кузма, видя, что соперник Данило Галлинари готовится исполнить трехочковый бросок, толкнул на него своего партнера Леброна Джеймса, который стоял перед ним. В результате Джеймс вынужден был провести защиту и помешал Галлинари исполнить точный бросок.
Отметим, что в этом матче "Лейкерс" все равно проиграл со счетом 105:113.
Kuzma pushing LeBron to play some defense pic.twitter.com/lS0vCDMP69– The Render (@TheRenderNBA) 5 марта 2019 г.
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