Крис Пол восстановился от перелома руки и сыграет в матче «Голден Стэйт» с «Вашингтоном»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол восстановился от перелома руки, сообщает ESPN.

38-летний американец сможет вернуться на паркет в матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтона», который состоится 28 февраля.

В последний раз Пол принимал участие в официальном матче 6 января против «Детройта» (113:109).

В сезоне-2023/24 баскетболист сыграл в 32 матчах «Голден Стэйт», набирая в среднем 8,9 очка, а также делая 7,2 передачи и 3,8 подбора за игру.