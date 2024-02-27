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Сегодня, 07:24

Крис Пол восстановился от перелома руки и сыграет в матче «Голден Стэйт» с «Вашингтоном»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол восстановился от перелома руки, сообщает ESPN.

38-летний американец сможет вернуться на паркет в матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтона», который состоится 28 февраля.

В последний раз Пол принимал участие в официальном матче 6 января против «Детройта» (113:109).

В сезоне-2023/24 баскетболист сыграл в 32 матчах «Голден Стэйт», набирая в среднем 8,9 очка, а также делая 7,2 передачи и 3,8 подбора за игру.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Крис Пол
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