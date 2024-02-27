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Сегодня, 08:26

Дабл-дабл Адебайо помог «Майами» победить «Сакраменто»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Майами» на выезде обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:110.

Дабл-дабл оформил форвард гостей Бэм Адебайо, набравший 28 очков и 10 подборов. Трипл-дабл за «Сакраменто» на счету Домантаса Сабониса — 14 очков, 14 подборов и 10 голевых передач.

«Майами» занимает шестое место в Восточной конференции НБА. «Сакраменто» идет восьмым на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Майами» — 110:121 (33:32, 29:33, 19:36, 29:20)

С: Мюррей (28), Фокс (27), Сабонис (14+ 14 подборов + 14 передач)

М: Адебайо (28 + 10 подборов), Жакез (26), Лав (19)

27 февраля. Сакраменто. «Golden 1 Center»

НБА
БК Майами Хит
БК Сакраменто Кингз
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