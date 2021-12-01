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Энтони Дэвис: «Леброн сказал, что его болезнь проходит бессимптомно»

Форвард «Лейкерс» Дэвис рассказал о состоянии Леброна Джеймса, у которого подозрение на коронавирус
09:38
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Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о состоянии Леброна Джеймса, который пропустил матч с «Сакраменто» (117:92) из-за подозрения на коронавирус.

«Коронавирус — пугающая штука, учитывая рассказы Джоэла Эмбиида, который говорил, что ему было очень тяжело. Впрочем, Леброн сказал, что болезнь у него проходит бессимптомно и что он чувствует себя хорошо», — приводит журналист Харрисон Файген слова Дэвиса.

Леброн Джеймс попал в протоколы по здоровью и безопасности НБА, из-за чего пропустит как минимум 10 дней.

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное