Энтони Дэвис: «Леброн сказал, что его болезнь проходит бессимптомно»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о состоянии Леброна Джеймса, который пропустил матч с «Сакраменто» (117:92) из-за подозрения на коронавирус.
«Коронавирус — пугающая штука, учитывая рассказы Джоэла Эмбиида, который говорил, что ему было очень тяжело. Впрочем, Леброн сказал, что болезнь у него проходит бессимптомно и что он чувствует себя хорошо», — приводит журналист Харрисон Файген слова Дэвиса.
AD says he talked to LeBron today to check on him. He says «COVID is a scary thing,» and after he saw Joel Embiid say he thought he wasn't gonna make it, he was worried. He says LeBron told him he was asymptomatic, and feeling «good.»— Harrison Faigen (@hmfaigen) December 1, 2021
Леброн Джеймс попал в протоколы по здоровью и безопасности НБА, из-за чего пропустит как минимум 10 дней.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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