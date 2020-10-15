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«Коби, брат, надеюсь, я заставил тебя гордиться нами». Леброн обратился к погибшей звезде «Лейкерс»

08:37
Леброн Джеймс. Фото Twitter
Леброн Джеймс. Фото Twitter
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал у себя в Instagram пост, посвященный легендарному игроку команды из Лос-Анджелеса, Коби Брайанту, погибшему в январе 2020 года.

«Надеюсь, я заставил тебя гордиться нами, брат! Люблю тебя и скучаю по тебе, чемпион», — написал Джеймс.

В прошлый понедельник «Лейкерс» выиграли чемпионский титул НБА.

Пятикратный чемпион НБА в составе «озерников» Коби Брайант погиб 26 января в Калабасасе (штат Калифорния, США) в результате крушения вертолета. Вместе с ним на борту находились еще 8 человек, включая его 13-летнюю дочь Джанну. Все, кто был на борту самолета, погибли.

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