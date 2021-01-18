«Кливленд» планирует обменять или отчислить Кевина Портера
В раздевалке «Кливленда» произошел конфликт, зачинщиком которого был 20-летний форвард Кевин Портер, сообщает The Athletic.
Баскетболист оказался недоволен тем, что его шкафчик в домашней раздевалке передали недавно перешедшему из «Бруклина» Торину Принсу, а сам он теперь располагается в дальнем углу раздевалки.
Сам Портер еще не играл в нынешнем сезоне из-за многочисленных личных обстоятельств. За последние два месяца он попал в ДТП, был обвинен в ненадлежащем обращении с оружием и рассуждал о смерти в социальных сетях.
В прошедшие выходные клуб активно прорабатывал варианты обмена Портера. Также существует вероятность отчисления игрока, контракт которого истекает летом-2022.
На драфте-2019 «Кливленд» выменяли Портера у «Милуоки» за четыре пика второго раунда.
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