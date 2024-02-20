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Сегодня, 12:43

Чемпион НБА Мозгов сравнил Леброна Джеймса с неустающим конем

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион НБА Тимофей Мозгов считает, что игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс является генетически одаренным баскетболистом, за счет этого он так долго играет на высоком уровне.

«Думаю, [Леброн Джеймс] пару лет [сыграет] точно, если захочет, — цитирует Мозгова ТАСС. — Но надо думать, на каком уровне он продержится. В целом он и пять лет может играть. Он просто конь. Конь, который никогда не устает. Но, помимо того, что он генетически очень одарен, Леброн еще и умный. И плюс он невероятно трудолюбивый, что большая редкость в баскетболе. Талантливый, конь, трудолюбивый — это компоненты».

39-летний Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА. Американец по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф.

Источник: ТАСС
НБА
Леброн Джеймс
Тимофей Мозгов
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