Чемпион НБА Мозгов сравнил Леброна Джеймса с неустающим конем

Чемпион НБА Тимофей Мозгов считает, что игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс является генетически одаренным баскетболистом, за счет этого он так долго играет на высоком уровне.

«Думаю, [Леброн Джеймс] пару лет [сыграет] точно, если захочет, — цитирует Мозгова ТАСС. — Но надо думать, на каком уровне он продержится. В целом он и пять лет может играть. Он просто конь. Конь, который никогда не устает. Но, помимо того, что он генетически очень одарен, Леброн еще и умный. И плюс он невероятно трудолюбивый, что большая редкость в баскетболе. Талантливый, конь, трудолюбивый — это компоненты».

39-летний Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА. Американец по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф.