«Юта» во второй раз за 25 лет проиграла матч, ведя по ходу игры в 25 или более очков
«Юта» проиграла шестой матч серии второго раунда плей-офф НБА против «Клипперс» (119:131).
В начале третьей четверти «Джаз» имели преимущество в 25 очков. «Юта» во второй раз за последние 25 лет проиграла матч, ведя по ходу игры в 25 или более очков. Статистика команды в играх с «+25» или более — 232 победы и 2 поражения.
The Clippers trailed by 25.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 19, 2021
Tonight was the largest comeback in a series-clinching win over the last 25 seasons. Nobody had even come back from 20+ down to win a series in that span.
Entering tonight, the Jazz were 232-1 over the last 25 seasons when leading by 25+ points pic.twitter.com/aEos7yoqKK
Кроме того, «Клипперс» совершили самый мощный камбэк в решающем матче серии за последние 25 сезонов. Ни одной команде не удавалось отыграть отставание в 20 или более очков в подобных встречах.
Благодаря победе над «Ютой» «Клипперс» вышли в финал Западной конференции, где сыграют с «Финиксом».
Методология
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