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«Юта» во второй раз за 25 лет проиграла матч, ведя по ходу игры в 25 или более очков

08:13
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«Юта» проиграла шестой матч серии второго раунда плей-офф НБА против «Клипперс» (119:131).

В начале третьей четверти «Джаз» имели преимущество в 25 очков. «Юта» во второй раз за последние 25 лет проиграла матч, ведя по ходу игры в 25 или более очков. Статистика команды в играх с «+25» или более — 232 победы и 2 поражения.

Кроме того, «Клипперс» совершили самый мощный камбэк в решающем матче серии за последние 25 сезонов. Ни одной команде не удавалось отыграть отставание в 20 или более очков в подобных встречах.

Благодаря победе над «Ютой» «Клипперс» вышли в финал Западной конференции, где сыграют с «Финиксом».

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Иван Торопцев все материалы автора
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