08:51 11 декабря | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Клипперс" выиграл у "Нью-Орлеана"

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"Клипперс" на своем паркете одолел "Нью-Орлеан" в матче регулярного чемпионата НБА. Таким образом, команда из Лос-Анджелеса прервала серию из двух поражений. "Пеликанс" же проиграл в пятой встрече кряду.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Клипперс" Джамал Кроуфорд, записавший на свой счет 22 очка, 2 передачи и 1 перехват.

НБА

Регулярный чемпионат

"Клипперс" - "Нью-Орлеан" - 133:105 (35:31, 26:24, 37:25, 35:25)

К: Кроуфорд (22), Пол (20), Джордан (19).

Н: Фрэйзер (20), Диалло (19), Джонс (18).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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