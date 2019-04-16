"Клипперс" совершил самый крупный камбэк в истории плей-офф НБА, обыграв "Голден Стэйт"

"Клипперс" обыграл "Голден Стэйт" во втором матче серии первого раунда плей-оф НБА – 135:131.

Преимущество "Уорриорз" составляло 31 очко за 7 минут 31 секунду до конца третьей четверти, но "Лос-Анджелес" сумел отыграться и совершил самый крупный камбэк в истории плей-офф НБА.

Предыдущий рекорд установил "Лейкерс" в 1989 году. Тогда команда из Лос-Анджелеса вырвала победу у "Сиэтла" в четвертом матче серии (97:95, 4-0), проигрывая по ходу встречи 29 очков.

"Клипперс" сравнял счет в серии – 1-1. Следующий матч состоится в Лос-Анджелесе 19 апреля.

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