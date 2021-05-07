«Клипперс» разгромили «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА
07:37
«Клипперс» разгромили «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:94.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «озерников» Кайл Кузма, который набрал 25 очков. Отметим, что лидер «Лейкерс», Энтони Дэвис покинул площадку в первой половине матча из-за травмы.
В параллельной встрече «Голден Стэйт» крупно обыграл «Оклахому» — 118:97.
НБА
Регулярный сезон
«Клипперс» — «Лейкерс» — 118:94 (29:20, 36:22, 27:29, 26:23)
К: Джордж (24), Леонард (15), Зубац (14)
Л: Кузма (25), Харрелл (14), Драммонд, Маккинни, Маклемор (все трое — 9)
«Голден Стэйт» — «Оклахома» — 118:97 (31:24, 30:25, 27:23, 30:25)
Г: Карри (34), Мюлдер (25), Уиггинс (18)
О: Джером (23), Бэйзли (22), Маледон (15)
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