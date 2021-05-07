Трипл-дабл Уэстбрука помог «Вашингтону» обыграть «Торонто»

«Вашингтон» в овертайме выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА (131:129 ОТ). Разыгрывающий «Уизардс» Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл — 13 очков, 17 подборов и 17 передач.

В других встречах «Даллас» переиграл «Бруклин» (113:109), «Детройт» обыграл «Мемфис» (111:97), «Индиана» оказалась сильнее «Атланты» (133:126).

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Бруклин» — 113:109 (37:32, 26:30, 19:21, 31:26)

Д: Дончич (24 + 10 подборов), Хардуэй (23), Финни-Смит (17).

Б: Ирвинг (45), Дюрант (20), Грин (11).

«Торонто» — «Вашингтон» — 129:131 OT (33:31, 27:20, 26:31, 29:33, 14:16)

Т: Сиакам (44 + 11 подборов), Трент (25), Ванвлит (22).

В: Бил (28), Нето (25), Р. Лопес (24), Бертанс (14), Уэстбрук (13 + 17 подборов + 17 передач).

«Детройт» — «Мемфис» — 111:97 (31:32, 27:17, 20:21, 33:27)

Д: Джозеф (18 + 11 передач), Эллингтон (18), Стюарт (15).

М: Морэнт (20), Валанчюнас (19 + 16 подборов), Джексон (17).

«Индиана» — «Атланта» — 133:126 (36:26, 36:32, 38:38, 23:30)

И: Леверт (31 + 12 передач), Сабонис (30), Макконнелл (19).

А: Янг (30 + 10 передач), Богданович (28), Коллинз (25).