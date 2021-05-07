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Уэстбрук находится в одном трипл-дабле от рекорда НБА

07:58
Расселл Уэстбрук. Фото Twitter
Расселл Уэстбрук. Фото Twitter
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Разыгрывающий защитник «Вашингтона» Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА против «Торонто» (131:129 ОТ). За 44 минуты игрового времени он набрал 13 очков, 17 передач и 17 подборов.

Этот трипл-дабл стал для Уэстбрука 180-м за карьеру в играх регулярного чемпионата НБА. Для достижения этой отметки ему потребовалось 938 матчей.

Напомним, рекордсменом НБА по количеству трипл-даблов за карьеру является Оскар Робертсон, у которого 181 трипл-дабл за карьеру, которую он завершил еще в 1974 году.

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