«Клипперс» провели собеседование с Майком Брауном

Ассистент главного тренера «Голден Стэйт» Майк Браун прошел собеседование на должность главного тренера «Клипперс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

«Клипперс» рассматривают несколько кандидатов. Бывший ассистент Дока Риверса Тайрон Лю остается фаворитом на вакантную должность.

Риверс был уволен с поста главного тренера «Клипперс» после поражения команды от «Денвера» во втором раунде плей-офф (3-4).