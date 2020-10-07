Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Клипперс» провели собеседование с Майком Брауном

08:37

Ассистент главного тренера «Голден Стэйт» Майк Браун прошел собеседование на должность главного тренера «Клипперс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

«Клипперс» рассматривают несколько кандидатов. Бывший ассистент Дока Риверса Тайрон Лю остается фаворитом на вакантную должность.

Риверс был уволен с поста главного тренера «Клипперс» после поражения команды от «Денвера» во втором раунде плей-офф (3-4).

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир