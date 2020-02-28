«Клипперс» подпишет новые контракты с Харреллом и Маркусом Моррисом

«Клипперс» заключит новые соглашения с центровым Монтрезлом Харреллом и форвардом Маркусом Моррисом, сообщает журналист The Athletic Йован Буха.

— Монтрезл Харрелл и Маркус Моррис — два самых важных свободных агента в ближайшее лето, — написал Буха в Twitter. — По моим источникам, организация заинтересована в том, чтобы переподписать обоих баскетболистов в межсезонье.

В сезоне-2019/20 Харелл набирает 18,6 очка, 7 подборов и 1,7 ассиста в среднем за игру, показатели Морриса — 18,6 очка, 5,3 подбора и 1,4 ассиста в среднем за игру.