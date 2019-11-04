«Клипперс» победили «Юту», Митчелл набрал 36 очков

«Клипперс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победили «Юту» — 105:94. Самым результативным игроком встречи стал защитник команды из штата Солт-Лейк-Сити Донован Митчелл, набравший 36 очков. В активе форварда калифорнийцев Кавая Леонарда 30 баллов.

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Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Юта» — 105:94 (16:20, 23:21, 26:28, 40:25)

Л: Леонард (30), Харрелл (19)

Ю: Митчелл (36), Богданович (19), Гобер (12+14 подборов)

4 ноября.

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