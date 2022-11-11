Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

11 ноября, 02:54

Кендрик Перкинс раскритиковал Леброна Джеймса

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший игрок НБА Кендрик Перкинс раскритиковал форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса после поражения в матче регулярного чемпионата НБА против «Клипперс» (101:114).

«Леброн должен стать лучше, как и Энтони Дэвис. Мы критиковали Расселла Уэстбрука последние две с половиной недели, хотя он согласился на меньшую роль и сделал свое дело. Я очень люблю Леброна, но сейчас он играет плохо», — цитирует Fadeaway World Перкинс.

«Лейкерс» потерпели 9 поражений в 11 матчах и идут на 14-м месте в Западной конференции. Леброн сыграл в 10 матчах, набирая в среднем по 24,9 очка.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
0
Читайте также
Медведеву не вернуть первую строчку в этом году. Где может оказаться россиянин в конце сезона?
«Зенит»: кризис отменяется. Лидер РПЛ уверенно обыграл «Торпедо»
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Клипперс» обыграли «Лейкерс», Леброн набрал 30 очков и получил травму в конце матча

«Вашингтон» обыграл «Даллас»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости