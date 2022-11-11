Кендрик Перкинс раскритиковал Леброна Джеймса

Бывший игрок НБА Кендрик Перкинс раскритиковал форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса после поражения в матче регулярного чемпионата НБА против «Клипперс» (101:114).

«Леброн должен стать лучше, как и Энтони Дэвис. Мы критиковали Расселла Уэстбрука последние две с половиной недели, хотя он согласился на меньшую роль и сделал свое дело. Я очень люблю Леброна, но сейчас он играет плохо», — цитирует Fadeaway World Перкинс.

«Лейкерс» потерпели 9 поражений в 11 матчах и идут на 14-м месте в Западной конференции. Леброн сыграл в 10 матчах, набирая в среднем по 24,9 очка.