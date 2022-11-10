«Клипперс» обыграли «Лейкерс», Леброн набрал 30 очков и получил травму в конце матча

«Клипперс» обыграли «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:101.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, который набрал 30 очков. 37-летний американец не смог доиграть матч до конца: в середине четвертой четверти он получил травму левой ноги и покинул площадку.

«Лейкерс» потерпели четвертое поражение подряд и идут на предпоследнем, 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Клипперс» выиграли во второй раз кряду и занимают седьмую строчку.

В параллельном матче «Сакраменто» победил «Кливленд» — 127:120.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Клипперс» — «Лейкерс» — 114:101 (38:21, 16:31, 33:23, 27:26)

Клип: Джордж (29), Пауэлл (18), Джексон (14)

Л: Джеймс (30), Дэвис (21), Браун, Уэстбрук (оба — 14)

«Сакраменто» — «Кливленд» — 127:120 (34:29, 35:29, 28:35, 30:27)

С: Сабонис (21), Барнс (20), Лайлз (16)

Клив: Митчелл (38), Лаверт (21 + 10 подборов), Аллен (20)