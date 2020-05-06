Бывший центровой НБА Кендрик Перкинс поделился мнением о лидере «Лейкерс» Леброне Джеймсе. Его команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.

- Можно спорить о том, кто является величайшим игроком всех времен на площадке, но что касается величайшего игрока за пределами площадки, это даже не обсуждается, — написал Перкинс в своем Twitter. - Леброн Джеймс — величайший спортсмен всех времен за пределами площадки.

В текущем сезоне на счету Джеймса 25,7 очков, 7,9 подбора и 10,6 передачи.