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Кендрик Перкинс: «Леброн Джеймс — величайший спортсмен всех времен за пределами площадки»

12:16
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Бывший центровой НБА Кендрик Перкинс поделился мнением о лидере «Лейкерс» Леброне Джеймсе. Его команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.

- Можно спорить о том, кто является величайшим игроком всех времен на площадке, но что касается величайшего игрока за пределами площадки, это даже не обсуждается, — написал Перкинс в своем Twitter. - Леброн Джеймс — величайший спортсмен всех времен за пределами площадки.

В текущем сезоне на счету Джеймса 25,7 очков, 7,9 подбора и 10,6 передачи.

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