«Сакраменто» провел собеседование с кандидатом на пост генерального менеджера клуба Келвином Бутом, сообщает ESPN.

Бывший центровой НБА в 2012 году занял должность скаута в «Нью-Орлеане». Через год он перешел в «Миннесоту», где стал директором по персоналу. В 2017 году Бут был назначен помощником генерального менеджера «Денвера», а в июле 2020-го — генеральным менеджером клуба.

На должность генменеджера в «Сакраменто» также претендуют исполнительный вице-президент «Миннесоты» Сачин Гупта, помощник генерального менеджера «Хьюстона» Монте Макнэйр и бывший генеральный менеджер «Атланты» Уэс Уилкокс.