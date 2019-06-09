Кавай Леонард: "Я играю не для фанатов. У меня только одна цель – победа"

Легкий форвард "Торонто" Кавай Леонард после четвертого матча финала плей-офф НБА с "Голден Стэйт" рассказал, что ставит командный успех выше личных достижений.

– Я не играю в героический баскетбол и не играю для болельщиков. У меня только одна цель – это победа, – цитирует Леонарда ESPN. – Я не заинтересован в новых рекордах. Доволен только тогда, когда мои усилия приносят пользу команде.

В текущем плей-офф 27-летний американец проводит на площадке в среднем 39 минут, набирает 31,1 очка, совершает 9,1 подбора и отдает 3,9 передач.

После четырех матчей финальной серии НБА "Торонто" обыгрывает "Голден Стэйт" со счетом 3-1. Следующая встреча состоится 11 июня. Начало – в 4.00 по московскому времени.

НБА: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков