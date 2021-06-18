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Кавай Ленард пропустит оставшуюся часть плей-офф-2021 из-за травмы колена

15:03
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Форвард «Клипперс» Кавай Ленард пропустит оставшуюся часть плей-офф-2021 из-за травмы колена, сообщает The Sportsrush.

Ранее судьба Ленарда в этом сезоне была неизвестна, так как серьезность травмы, полученной на последних минутах четвертой встречи серии с «Ютой», только определялась медиками.

«Мне подтвердили, что травма серьезная, поэтому Каваю потребуется операция. Также мне рассказали, что в следующем сезоне он точно будет готов, пока неизвестно, с самого начала или нет. Но все серьезно, он выбыл до конца плей-офф», — сказал Бэйлесс.

Без Ленарда «Клипперс» удалось победить «Юту» в пятом матче полуфинала Западной конференции. Клуб из Лос-Анджелеса ведет в серии 3:2.

Дополнительная информация:

https://thesportsrush.com/nba-news-kawhi-leonard-is-out-for-the-rest-of-the-playoffs-skip-bayless-confirms-that-the-clippers-superstars-acl-injury-requires-surgery/

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