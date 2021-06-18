Кавай Ленард пропустит оставшуюся часть плей-офф-2021 из-за травмы колена
Форвард «Клипперс» Кавай Ленард пропустит оставшуюся часть плей-офф-2021 из-за травмы колена, сообщает The Sportsrush.
Ранее судьба Ленарда в этом сезоне была неизвестна, так как серьезность травмы, полученной на последних минутах четвертой встречи серии с «Ютой», только определялась медиками.
«Мне подтвердили, что травма серьезная, поэтому Каваю потребуется операция. Также мне рассказали, что в следующем сезоне он точно будет готов, пока неизвестно, с самого начала или нет. Но все серьезно, он выбыл до конца плей-офф», — сказал Бэйлесс.
Без Ленарда «Клипперс» удалось победить «Юту» в пятом матче полуфинала Западной конференции. Клуб из Лос-Анджелеса ведет в серии 3:2.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://thesportsrush.com/nba-news-kawhi-leonard-is-out-for-the-rest-of-the-playoffs-skip-bayless-confirms-that-the-clippers-superstars-acl-injury-requires-surgery/
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