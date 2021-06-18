Форвард «Клипперс» Кавай Ленард пропустит оставшуюся часть плей-офф-2021 из-за травмы колена, сообщает The Sportsrush.

Ранее судьба Ленарда в этом сезоне была неизвестна, так как серьезность травмы, полученной на последних минутах четвертой встречи серии с «Ютой», только определялась медиками.

«Мне подтвердили, что травма серьезная, поэтому Каваю потребуется операция. Также мне рассказали, что в следующем сезоне он точно будет готов, пока неизвестно, с самого начала или нет. Но все серьезно, он выбыл до конца плей-офф», — сказал Бэйлесс.

Без Ленарда «Клипперс» удалось победить «Юту» в пятом матче полуфинала Западной конференции. Клуб из Лос-Анджелеса ведет в серии 3:2.