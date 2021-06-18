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Кристапс Порзингис хочет покинуть «Даллас» из-за презрения к Луке Дончичу

09:47
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Лидер «Далласа» Кристапс Порзингис хочет покинуть команду, сообщает журналист ESPN Тим Макмакхон.

По данным источника, баскетболист намерен сменить клуб из-за сложных отношений с Лукой Дончичем.

«Порзингис не хочет выступать за «Даллас». Кристапс презирает Дончича», — сказал Макмахон в подкасте Зака Лоу.

Сообщалось, что в игроке заинтересованы несколько клубов НБА, а сам спортсмен недоволен своим положением в «Далласе», с которым он ранее заключил новый контракт на пять лет.

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