Кристапс Порзингис хочет покинуть «Даллас» из-за презрения к Луке Дончичу
Лидер «Далласа» Кристапс Порзингис хочет покинуть команду, сообщает журналист ESPN Тим Макмакхон.
По данным источника, баскетболист намерен сменить клуб из-за сложных отношений с Лукой Дончичем.
«Порзингис не хочет выступать за «Даллас». Кристапс презирает Дончича», — сказал Макмахон в подкасте Зака Лоу.
Сообщалось, что в игроке заинтересованы несколько клубов НБА, а сам спортсмен недоволен своим положением в «Далласе», с которым он ранее заключил новый контракт на пять лет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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