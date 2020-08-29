Кавай Ленард надел майку с надписью «Все жизни не имеют значения, пока жизни черных не имеют значения»
12:21
Форвард «Клипперс» Кавай Ленард провел тренировку команды в майке с надписью «Все жизни не имеют значения, пока жизни черных не имеют значения», сообщает ESPN.
Ленард был среди игроков, которые хотели отменить сезон и продолжить протестовать в связи с инцидентом с Джейкобом Блейком в Висконсине. Чернокожий мужчина получил от полицейских семь выстрелов в спину и теперь парализован ниже пояса.
В связи с бойкотом игроков, матчи, которые должны были состояться 26, 27 и 28 августа, были отложены. «Лейкерс» и «Клипперс» проголосовали против дальнейшего участия в плей-офф, но позже игроки обеих команд передумали и вместе с остальными решили доиграть сезон.
Сезон НБА будет официально возобновлен в субботу, 29 августа.