Карри рассказал, благодаря чему «Голден Стейт» выиграл НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри рассказал, благодаря чему его команда стала победителе НБА в прошедшем сезоне.

«Я всегда стараюсь играть на максимум, чтобы меня не считали слабым звеном в команде. Необходимо много упорно работать и понимать игру. Мы выиграли НБА, потому что я прогрессирую, особенно на своей половине площадки. Я думаю, что пора перестать обсуждать мои недостатки в каждой игре», — цитирует Карри Complex.

В сезоне-2021/22 «Голден Стейт» стал в седьмой раз в истории победителем НБА, обыграв в финальной серии «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. Карри впервые в карьере был признан самым ценным игроком финальной серии.