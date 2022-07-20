Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:25

Карри рассказал, благодаря чему «Голден Стейт» выиграл НБА

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри рассказал, благодаря чему его команда стала победителе НБА в прошедшем сезоне.

«Я всегда стараюсь играть на максимум, чтобы меня не считали слабым звеном в команде. Необходимо много упорно работать и понимать игру. Мы выиграли НБА, потому что я прогрессирую, особенно на своей половине площадки. Я думаю, что пора перестать обсуждать мои недостатки в каждой игре», — цитирует Карри Complex.

В сезоне-2021/22 «Голден Стейт» стал в седьмой раз в истории победителем НБА, обыграв в финальной серии «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. Карри впервые в карьере был признан самым ценным игроком финальной серии.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
1
0
Читайте также
Крыжовник: польза и вред для организма человека
«Теперь надо учиться жить заново». Как Романцев и все легенды «Спартака» прощались с Георгием Ярцевым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вашингтон» подписал однолетний контракт с Гибсоном
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости