Бриджес не признал вину в домашнем насилии

Экс-форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес обвиняется в домашнем насилии. Верховный суд округа Лос-Анджелес предъявил спортсмену обвинения в нанесении телесных повреждений своей девушке и жестоком обращении с детьми.

Как сообщает ESPN, 24-летний американец не признал себя виновным. Расследование продлится до 19 августа. Если вина будет доказана, НБА может дисквалифицировать игрока.

В начале июля Бриджес стал ограниченно свободным агентом, но рассчитывает на подписание максимального контракта.

В прошлом сезоне Бриджес сыграл в 81 матче, набирая в среднем по 20 очков, 6,9 подбора и 3,8 передачи.