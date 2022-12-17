Карри рад, что ему удалось избежать операции на плече

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри рад, что ему не понадобится операция в связи с травмой плеча.

«Из того, что я знаю о травмах плеча, всегда можно избежать операции, и это отличные новости. Операция означала бы, что придется пропустить от 4 до 6 месяцев. Сейчас операция не нужна. Потребуется ли она после сезона? Плечо подскажет», — цитирует The Athletic Карри.

34-летний американец получил повреждение в матче с «Индианой» (119:125) в столкновении с Джейленом Смитом. На восстановление ему потребуется несколько недель.

В этом сезоне Карри провел 26 матчей в регулярном чемпионате НБА, в среднем за игру набирая 30 очков, совершая 6,6 подбора и отдавая 6,8 передач.