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«Нью-Йорк» переиграл «Детройт», «Индиана» проиграла «Шарлотт»

05:33
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«Нью-Йорк» выиграл у «Детройта» (94:85) в матче регулярного чемпионата НБА. В другой встрече «Индиана» проиграла «Шарлотт» (108:116).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Нью-Йорк» — 85:94 (20:23, 21:25, 30:16, 14:30)

Д: Бей (32), Диалло (31 + 13 подборов), Уолтон (8 + 9 передач).

Н: Беркс (34), Куикли (18), Барретт (15).

«Индиана» — «Шарлотт» — 108:116 (27:34, 30:37, 25:19, 26:26)

И: Леверт (27), Сабонис (15 + 18 подборов), Тернер (14), Бриссетт (14).

Ш: Розир (35), Болл (21 + 12 подборов), Хэйворд (18).

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Евгений Козинов все материалы автора
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