«Нью-Йорк» переиграл «Детройт», «Индиана» проиграла «Шарлотт»
«Нью-Йорк» выиграл у «Детройта» (94:85) в матче регулярного чемпионата НБА. В другой встрече «Индиана» проиграла «Шарлотт» (108:116).
НБА
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Нью-Йорк» — 85:94 (20:23, 21:25, 30:16, 14:30)
Д: Бей (32), Диалло (31 + 13 подборов), Уолтон (8 + 9 передач).
Н: Беркс (34), Куикли (18), Барретт (15).
«Индиана» — «Шарлотт» — 108:116 (27:34, 30:37, 25:19, 26:26)
И: Леверт (27), Сабонис (15 + 18 подборов), Тернер (14), Бриссетт (14).
Ш: Розир (35), Болл (21 + 12 подборов), Хэйворд (18).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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