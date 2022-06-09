Ирвинг может подписать новый контракт с «Бруклином»

Разыгрывающий защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг может подписать новый контракт с клубом на условиях неполной гарантии, сообщает New York Post.

По нынешнему контракту игрока есть опция на следующий сезон стоимостью 36,7 миллиона долларов. В случае активации данного пункта он может продлить контракт этим летом.

Напомним, Кайри пропустил большую часть домашних матчей в этом сезоне сезоне из-за отказа от вакцинации, в связи с чем появились слухи о возможном обмене.