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Сегодня, 06:12

Дрэймонд Грин вышел на девятое место по ассистам в истории финалов плей-офф НБА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин поднялся на девятую строчку по числу результативных передач в истории финальных серий плей-офф НБА.

Баскетболист опередил по этому показателю Джона Хавличека (195 ассистов).

Рекорд по результативным передачам в финалах плей-офф принадлежит Мэджику Джонсону (584). Лучшим из действующих игроков по этому показателю является Леброн Джеймс (430), который занимает второе место.

Дрэймонд Грин вышел на девятое место по ассистам в истории финалов плей-офф НБА. Фото Пресс-служба НБА
Дрэймонд Грин вышел на девятое место по ассистам в истории финалов плей-офф НБА.
Пресс-служба НБА
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