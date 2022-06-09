Дрэймонд Грин вышел на девятое место по ассистам в истории финалов плей-офф НБА

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин поднялся на девятую строчку по числу результативных передач в истории финальных серий плей-офф НБА.

Баскетболист опередил по этому показателю Джона Хавличека (195 ассистов).

Рекорд по результативным передачам в финалах плей-офф принадлежит Мэджику Джонсону (584). Лучшим из действующих игроков по этому показателю является Леброн Джеймс (430), который занимает второе место.