Стефен Карри поднялся на десятое место по перехватам в истории финалов плей-офф НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри вышел на десятое место по числу перехватов в истории финалов плей-офф НБА.

Карри опередил по этому показателю Роберта Хорри (49). Теперь у разыгрывающего «Уорриорз» 51 перехват. Отметим, что на девятом месте находится одноклубник Карри, Дрэймонд Грин (52).

Рекорд по перехватам в финалах плей-офф НБА принадлежит Мэджику Джонсону (102). Лучшим из действующих баскетболистов по этому показателю является Леброн Джеймс (93), который занимает второе место.

Сегодня, 9 июня «Голден Стэйт» проиграл «Бостону» (100:116) в третьем матче финала плей-офф НБА. Четвертая встреча пройдет 11 июня, начало — в 04.00 (мск).