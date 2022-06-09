Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:35

Стефен Карри поднялся на десятое место по перехватам в истории финалов плей-офф НБА

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри вышел на десятое место по числу перехватов в истории финалов плей-офф НБА.

Карри опередил по этому показателю Роберта Хорри (49). Теперь у разыгрывающего «Уорриорз» 51 перехват. Отметим, что на девятом месте находится одноклубник Карри, Дрэймонд Грин (52).

Рекорд по перехватам в финалах плей-офф НБА принадлежит Мэджику Джонсону (102). Лучшим из действующих баскетболистов по этому показателю является Леброн Джеймс (93), который занимает второе место.

Сегодня, 9 июня «Голден Стэйт» проиграл «Бостону» (100:116) в третьем матче финала плей-офф НБА. Четвертая встреча пройдет 11 июня, начало — в 04.00 (мск).

БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
0
Читайте также
Кариес: причины, симптомы и профилактика
Трансферы в КХЛ – какая-то жесть: в «Торпедо» едет японец, «Автомобилист» воюет с новичками из Финляндии, «Ак Барс» еле вписывается под потолок зарплат
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ирвинг может подписать новый контракт с «Бруклином»

«Бостон» вышел вперед в финальной серии с «Голден Стэйт»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости