НБА назвала лучших игроков первой игровой недели регулярного чемпионата, информирует сайт лиги.

В Западной конференции лучшим признан форвард «Нью-Орлеан» Брэндон Ингрэм. В трех матчах в среднем он набирал 26,7 очка, делал 7,3 подбора и отдавал 6,7 передачи.

«Нью-Орлеан» победил «Сан-Антонио» (98:95) и «Торонто» (113:99), а также проиграл «Майами» (98:111).

В Восточной конференции лучшим стал центровой «Индианы» Домантас Сабонис. В трех матчах он в среднем набирал 24,3 очка, делал 11,0 подбора и отдавал 7,0 передачи.

«Индиана» обыграла «Никс» (121:107), «Чикаго» (125:106) и «Бостон» (108:107).