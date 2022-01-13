34 очка Брауна помогли «Бостону» обыграть «Индиану», «Вашингтон» переиграл «Орландо»

«Вашингтон» переиграл «Орландо» (112:106) в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах «Индиана» проиграла «Бостону» (100:119), «Шарлотт» выиграл у «Филадельфии» (109:98).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Орландо» — 112:106 (33:16, 19:27, 32:29, 28:34)

В: Кузма (19 + 10 подборов), Динуидди (17), Харрелл (16).

О: Энтони (19 + 12 подборов), Росс (17), Р. Лопес (16 + 10 подборов).

«Индиана» — «Бостон» — 100:119 (25:35, 24:19, 22:33, 29:32)

И: Тернер (18), Сабонис (17), Леверт (16).

Б: Браун (34), Тейтум (33), Шредер (23).

«Филадельфия» — «Шарлотт» — 98:109 (35:34, 15:30, 26:21, 22:24)

Ф: Эмбиид (31), Харрис (17), Коркмаз (14).

Ш: Хэйворд (30), Розир (22), Бриджес (21).