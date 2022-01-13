«Атланта» проиграла «Майами», «Нью-Йорк» переиграл «Даллас»

«Атланта» на своем паркете проиграла «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 91:115. В другой встрече «Нью-Йорк» выиграл у «Далласа» — 108:85.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Майами» — 91:115 (27:21, 24:35, 16:30, 24:29)

А: Коллинз (16 + 11 подборов), Янг (15), Богданович (15), Хантер (15).

М: Хирро (21 + 11 передач), Калеб Мартин (18 + 10 подборов), Юртсевен (13 + 10 подборов).

«Нью-Йорк» — «Даллас» — 108:85 (30:21, 26:24, 28:21, 24:19)

Н: Барретт (32), Робинсон (19 + 10 подборов), Рэндл (17 + 12 подборов).

Д: Дончич (21 + 11 подборов), Брансон (14), Хардуэй (13).