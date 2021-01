«Хьюстон» без Хардена переиграл «Сакраменто»

? FINAL SCORE THREAD ?



John Wall and Christian Wood propel the @HoustonRockets to victory at home!



Wall: 28 PTS, 6 AST, 3 STL, 2 BLK

Wood: 20 PTS, 15 REB, 4 BLK

Eric Gordon: 21 PTS

De'Aaron Fox: 23 PTS pic.twitter.com/xaYC5CYrs7