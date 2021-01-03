«Хьюстон» без Хардена переиграл «Сакраменто»

«Хьюстон» обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА (102:94). «Рокитс» одержали вторую победу кряду, а «Кингз» потерпели второе подряд поражение.

«Хьюстон» идет на 7-м месте в Западной конференции, а «Сакраменто» — на 8-м.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Сакраменто» — 102:94 (36:36, 28:28, 19:17, 19:13)

Х: Уолл (28), Гордон (21), Вуд (20 + 15 подборов).

С: Фокс (23), Барнс (19), Хилд (17).