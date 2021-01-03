Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Хьюстон» без Хардена переиграл «Сакраменто»

04:52
Теги:

«Хьюстон» обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА (102:94). «Рокитс» одержали вторую победу кряду, а «Кингз» потерпели второе подряд поражение.

«Хьюстон» идет на 7-м месте в Западной конференции, а «Сакраменто» — на 8-м.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Сакраменто» — 102:94 (36:36, 28:28, 19:17, 19:13)

Х: Уолл (28), Гордон (21), Вуд (20 + 15 подборов).

С: Фокс (23), Барнс (19), Хилд (17).

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир