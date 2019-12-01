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«Хьюстон» разгромил «Атланту», Харден набрал 60 очков

06:59
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«Хьюстон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Атланту» — 158:111. Главным героем встречи стал защитник «ракетчиков» Джеймс Харден, набравший 60 очков.

В параллельном матче «Милуоки» разгромил «Шарлотт» — 137:96. 26 очков набрал форвард «оленей» Яннис Адетокунбо.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Хьюстон» — «Атланта» — 158:111 (38:21, 43:31, 46:21, 31:38)

Х: Харден (60)

А: Янг (37)

1 декабря.

«Милуоки» — «Шарлотт» — 137:96 (32:25, 34:24, 35:26, 36:21)

М: Адетокунбо (26)

Ш: Грэм (24)

1 декабря.

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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