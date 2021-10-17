«Хьюстон» расторг контракт с Экзамом
«Хьюстон» расторг контракт с защитником Данте Экзамом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
26-летний австралиец стал игроком «Рокетс» в январе 2021 года в результате обмена Джеймса Хардена в «Бруклин». Экзам не провел ни одного матча за «Хьюстон», в сентябре клуб подписал с ним новый негарантированный контракт, по которому игрок мог заработать 15 миллионов долларов за 3 года.
Rockets waived Dante Exum, team says .— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 16, 2021
В сезоне-2020/21 Экзам провел 6 матчей в составе «Кливленда», набирая в среднем 3,8 очка, 2,8 подбора и 2,2 передачи.
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