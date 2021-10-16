«Голден Стейт» решили отчислить защитника Эвери Брэдли
«Голден Стейт» решили отчислить защитника Эвери Брэдли, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
30-летний Брэдли присоединился к «Уорриорз» в конце сентября, подписав негарантированный контракт, но не смог завоевать места в составе.
Брэдли в минувшем сезоне провел в общей сложности 27 матчей за «Майами» и «Хьюстон», набирая 6,4 очка в среднем за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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