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«Голден Стейт» решили отчислить защитника Эвери Брэдли

09:13
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«Голден Стейт» решили отчислить защитника Эвери Брэдли, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

30-летний Брэдли присоединился к «Уорриорз» в конце сентября, подписав негарантированный контракт, но не смог завоевать места в составе.

Брэдли в минувшем сезоне провел в общей сложности 27 матчей за «Майами» и «Хьюстон», набирая 6,4 очка в среднем за игру.

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Иван Шитик все материалы автора
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