Стив Керр — о неудачной предсезонке «Лейкерс»: «Подозреваю, что они притворялись мертвыми»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр поделился мнением о результатах «Лейкерс» в предсезонных матчах.
«Подозреваю, что они притворялись мертвыми. «Лейкерс» — достаточно опытная команда, и они понимают, что предсезонные игры ничего не значат. Так что завтра мы ожидаем от них полной отдачи», — приводит слова Керра Fadeaway World.
Напомним, что «Лейкерс» потерпели 6 поражений в 6 предсезонных матчах. Регулярный чемпионат НБА стартует 19 октября. В первой встрече сезона «Уорриорз» встретятся с «Лейкерс».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fadeawayworld.net/nba-media/steve-kerr-on-lakers-going-0-6-in-preseason-i-suspect-theyve-been-playing-possum
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