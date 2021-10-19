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Стив Керр — о неудачной предсезонке «Лейкерс»: «Подозреваю, что они притворялись мертвыми»

Тренер «Голден Стэйт» прокомментировал результаты «Лейкерс» в предсезонных матчах
11:22
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Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр поделился мнением о результатах «Лейкерс» в предсезонных матчах.

«Подозреваю, что они притворялись мертвыми. «Лейкерс» — достаточно опытная команда, и они понимают, что предсезонные игры ничего не значат. Так что завтра мы ожидаем от них полной отдачи», — приводит слова Керра Fadeaway World.

Напомним, что «Лейкерс» потерпели 6 поражений в 6 предсезонных матчах. Регулярный чемпионат НБА стартует 19 октября. В первой встрече сезона «Уорриорз» встретятся с «Лейкерс».

Дополнительная информация:

https://fadeawayworld.net/nba-media/steve-kerr-on-lakers-going-0-6-in-preseason-i-suspect-theyve-been-playing-possum

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