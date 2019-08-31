«Хьюстон» подпишет четырехлетний контракт с Гордоном

Защитник «Хьюстона» Эрик Гордон подпишет новый контракт с клубом, сообщает в Twitter журналист The Athletic Шэмс Чарания.

Houston Rockets guard Eric Gordon has agreed to a four-year, $ 76M maximum contract extension, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 31, 2019

Сообщается, что баскетболист заработает по контракту 76 миллионов долларов. 30-летний Эрик Гордон в прошлом сезоне провел 68 матчей в регулярном чемпионате НБА. Его средние показатели за матч — 16,2 очков, 2,2 подбора, 1,9 передачи. В плей-офф у него 11 игр, (17,8 очков, 2,5 подбора, 1,3 передачи).

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