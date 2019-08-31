Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Хьюстон» подпишет четырехлетний контракт с Гордоном

08:34
Теги:

Защитник «Хьюстона» Эрик Гордон подпишет новый контракт с клубом, сообщает в Twitter журналист The Athletic Шэмс Чарания.

Сообщается, что баскетболист заработает по контракту 76 миллионов долларов. 30-летний Эрик Гордон в прошлом сезоне провел 68 матчей в регулярном чемпионате НБА. Его средние показатели за матч — 16,2 очков, 2,2 подбора, 1,9 передачи. В плей-офф у него 11 игр, (17,8 очков, 2,5 подбора, 1,3 передачи).

Все про НБА — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/nba/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир