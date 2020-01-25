«Хьюстон» обыграл «Миннесоту», Уэстбрук набрал 45 очков

«Миннесота» на своем паркете проиграла «Хьюстону» в матче регулярного чемпионата НБА (124:131). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Рокитс» Расселл Уэстбрук, набравший 45 очков.

В других встречах «Денвер» выиграл у «Нью-Орлеана» (113:106), «Чикаго» уступил «Сакраменто» (81:98), а «Оклахома» переиграла «Атланту» (140:111).

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Хьюстон» — 124:131 (26:36, 34:27, 24:31, 40:37)

М: Таунс (30 + 12 подборов), Уиггинс (28), Окоги (17).

Х: Уэстбрук (45 + 10 передач), Гордон (27), Капела (18).

«Нью-Орлеан» — «Денвер» — 106:113 (28:37, 28:26, 26:31, 24:19)

Н: Редик (18), Уильямсон (15), Харт (15 + 13 подборов).

Д: Йокич (27 + 12 подборов), Крэйг (15 + 10 подборов), Портер (15 + 10 подборов).

«Чикаго» — «Сакраменто» — 81:98 (21:29, 23:25, 25:21, 12:23)

Ч: Лавин (21), Хатчинсон (11), Янг (10), Данн (10).

С: Хилд (21), Барнс (19), Фокс (18).

«Оклахома» — «Атланта» — 140:111 (33:30, 33:28, 38:32, 36:21)

О: Галлинари (25), Гилджес-Александер (24), Шредер (21).

А: Коллинз (28), Янг (26 + 16 передач), Реддиш (20).

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