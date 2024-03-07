Форвард «Кливленда» Мобли выбыл на длительный срок

Форвард «Кливленда» Эван Мобли не сможет помочь команде в ближайшее время. Как сообщает The Athletic, 22-летний американец получил травму голеностопа в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА против «Бостона», когда забил сверху.

Точные сроки восстановления Мобли станут известны после дополнительного обследования, когда у игрока уменьшится воспаление сустава.

В этом сезоне Мобли уже пропускал 2 месяца из-за операции на колене, поэтому он сыграл всего лишь в 38 матчах, набирая в среднем по 15,6 очка и 10,2 подбора.