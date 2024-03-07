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Сегодня, 05:59

Форвард «Кливленда» Мобли выбыл на длительный срок

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Кливленда» Эван Мобли не сможет помочь команде в ближайшее время. Как сообщает The Athletic, 22-летний американец получил травму голеностопа в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА против «Бостона», когда забил сверху.

Точные сроки восстановления Мобли станут известны после дополнительного обследования, когда у игрока уменьшится воспаление сустава.

В этом сезоне Мобли уже пропускал 2 месяца из-за операции на колене, поэтому он сыграл всего лишь в 38 матчах, набирая в среднем по 15,6 очка и 10,2 подбора.

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Кливленд Кавальерс
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