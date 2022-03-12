Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Хьюстон»

«Даллас» обыграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:100.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, набравший 30 очков. Словенец оформил дабл-дабл, сделав 14 подборов.

«Даллас» занимает пятое место в таблице Западной конференции с 41 победой и 26 поражениями. «Хьюстон» идет на последней, 15-й строчке с 17 победами и 50 поражениями.

В параллельных матчах «Майами» победил «Кливленд», «Нью-Орлеан» уступил «Шарлотт», а «Мемфис» обыграл «Нью-Йорк».

НБА

Регулярный сезон

«Хьюстон» — «Даллас» — 100:113 (23:31, 21:36, 28:29, 28:17)

Х: Кристофер, Портер-младший (оба — 17), Фернандо (16 + 11 подборов)

Д: Дончич (30 + 14 подборов), Пауэлл (26 + 12 подборов), Динвидди (16)

«Майами» — «Кливленд» — 117:105 (28:18, 30:39, 27:15, 32:33)

Май: Адебайо (30 + 17 подборов), Батлер (24), Хирро (22)

К: Гарленд (24 + 10 передач), Мобли (19 + 12 подборов), Маркканен (15)

«Нью-Орлеан» — «Шарлотт» — 120:142 (24:25, 31:36, 27:42, 38:39)

НО: Мерфи (32), Грэм (19), Эрнангомес (15)

Ш: Бриджес (26), Розье (25), Болл (17)

«Мемфис» — «Нью-Йорк» — 118:114 (34:30, 27:26, 26:40, 31:18)

Мем: Морант (37), Джексон, Уильямс (оба — 13)

Н: Рэндл (36 + 12 подборов), Барретт (23), Беркс (18)