«Бостон» обыграл «Детройт» и одержал пятую победу подряд

«Бостон» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:103.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тэйтум, набравший 31 очко.

«Бостон» одержал пятую победу подряд и занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 41 победой и 27 поражениями, «Детройт» идет на 14-й строчке с 18 победами и 49 поражениями.

В параллельном матче «Атланта» победила «Клипперс» — 112:106. «Хокс» занимают девятое место в таблице Восточной конференции с 32 победами и 34 поражениями, «Клипперс» идут на 8-й строчке Запада с 35 победами и 34 поражениями.

НБА

Регулярный сезон

«Атланта» — «Клипперс» — 112:106 (33:24, 27:35, 30:26, 22:21)

А: Янг (27 + 11 передач), Хьюртер (16), Капела (14 + 11 подборов)

К: Зубац (24 + 12 подборов), Джексон (23), Кеннард (15)

12 марта. Атланта. «State Farm Arena».

«Бостон» — «Детройт» — 114:103 (32:34, 29:28, 31:28, 22:13)

Б: Тэйтум (31), Браун (22), Смарт (20)

Д: Каннингем (27), Багли (20 + 11 подборов), Грант (20)

12 марта. Бостон. «TD Garden».