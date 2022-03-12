«Сан-Антонио» победил «Юту», «Финикс» проиграл «Торонто»

«Сан-Антонио» обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА

«Сан-Антонио» обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:102.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сперс» Деджонте Мюррей, набравший 27 очков.

В параллельном матче «Финикс» проиграл «Торонто» — 112:117. Самым результативным игроком стал защитник «Рэпторз» Гэри Трент, который набрал 40 очков.

НБА

Регулярный сезон

«Сан-Антонио» — «Юта» — 104:102 (30:33, 20:26, 14:15, 40:28)

С: Мюррей (27), Пелтль (15 + 11 подборов), Коллинс (15)

Ю: Митчелл (24), Кларксон (17), Гобер (13 + 16 подборов), Уайтсайд (13 + 10 подборов)

«Финикс» — «Торонто» — 112:117 (24:30, 28:26, 30:40, 30:21)

Ф: Пейн (24), Букер (22), Бриджес (18)

Т: Трент (40), Сиакам (25 + 10 передач), Барнс (15)