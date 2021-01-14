Суперсделка в НБА: Харден перейдет в «Бруклин»

Разыгрывающий защитник «Хьюстона» Джеймс Харден продолжит карьеру в «Бруклине». Как сообщает инсайдер Шемс Чарания, клубы договорились по переходу 31-летнего американца.

В сделке задействованы также «Индиана» и «Кливленд». Первая команда получит Криса Леверта и пик 2-го раунда драфта, а вторая — Джарретта Аллена и Торина Принса.

Таким образом, в «Рокетс» отправятся Виктор Оладипо, Данте Экзам, Родион Куруц, 3 пика 1-го раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы), пик 1-го раунда «Милуоки» (2022, без защиты), 4 права обмена пиками 1-го раунда с «Бруклином» (2021, 2023, 2025, 2027 годы).

BOMBA EN LA NBA! James Harden fue traspasado a los Brooklyn Nets. Lo reporta el gran @shamscharania. pic.twitter.com/3X1j8XfGU4 — VarskySports (@VarskySports) January 13, 2021

Харден выступал за «Хьюстон» с 2012 года. В этом сезоне он сыграл в 8 матчах, набирая в среднем по 24,8 очка.